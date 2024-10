Questa mattina, le unità cinofile dei vigili del fuoco, sono state impegnate nel territorio di Jerzu in località “Straniduru”, per la ricerca di Antonello Orrù, 59enne, residente nel centro ogliastrino, che da sabato pomeriggio non dava notizie di sé. Alle 10:20 è pervenuta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Nuoro la richiesta di soccorso da parte del sindaco di Jerzu Carlo Lai segnalando la necessità di attivare la procedura per ricerca di una persona dispersa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei: con cinque operatori e l’Unità di comando locale. A questi si sono affiancate le unità cinofile “Kinki”, un maschio di australian Kelpie e Kiro, un giovane Border collie che, unitamente ai conduttori, fanno parte della componente regionale cinofila dei vigili del fuoco della Sardegna.

I cani di ricerca hanno rapidamente condotto i pompieri verso il luogo dove si trovava Orrù. L’uomo era riverso sul terreno provato dalla permanenza di due giorni trascorsi all’aperto.

Antonello Orrù è stato visitato dai medici, era in buone condizioni di salute. Successivamente è stato affidato ai carabinieri di Jerzu che hanno coordinato le ricerche e poi Orrù è potuto tornare a casa dai familiari che ne avevano denunciato la scomparsa. 

In questi casi l’immediatezza dell’allertamento, la certezza di un posto di avvistamento della persona scomparsa, unitamente al fiuto dell’impareggiabile delle unità cinofile, hanno favorito la rapida e positiva risoluzione della ricerca. Sul posto hanno operato, oltre ai vigili del fuoco di Lanusei, i carabinieri di Jerzu e alcune unità volontarie dei barracelli del Comune.