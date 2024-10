“Una cittadina residente all’estero è stata informata di un contatto potenzialmente rischioso poco prima del suo sbarco in Sardegna. La persona interessata, asintomatica, ​si è posta, responsabilmente, in isolamento domiciliare e ha eseguito un test molecolare che ha rilevato la positività. I suoi stretti familiari sono stati collocati anch’essi in quarantena obbligatoria”. E’ quanto avvenuto a Jerzu e a renderlo noto è lo stesso Comune con una comunicazione sui social.

“Nessun allarmismo, ma, tenendo fede all’impegno assunto dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, diamo puntuale informazione di eventuali positività riscontrate in Jerzu” si legge nel post pubblicato su Fb, con l’invito a vaccinarsi. “Jerzu ha una buonissima copertura vaccinale, ma l’obiettivo dev’essere uno ed uno soltanto: la vaccinazione totale, nel minor tempo possibile, dell’intera platea potenzialmente vaccinabile”.