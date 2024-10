Continua l’itinerario artistico di Pietro Basoccu, il medico pediatra che della sua passione per la fotografia ha fatto un veicolo comunicativo di arte e di cultura che studia, rappresenta, diffonde e valorizza immagini e valori della gente d’Ogliastra, di cui anch’egli è figlio e diretto testimone. Le sue immagini sono luminose, si tratta di istantanee che colpiscono con immediatezza, perché creano, in chi le osserva, quel pensiero o quelle riflessioni che possono essere, in una straordinaria sintesi, l’esatta “fotografia” di un vissuto anche personale, oltre che sociale delle nostre comunità ogliastrine.

Dunque, l’appuntamento, per chi vorrà visitare la mostra, è a Jerzu il prossimo 1° agosto, in piazza Europa, alle 19:00, in occasione della sua inaugurazione. Interverranno, oltre allo stesso autore, Carlo Lai, sindaco di Jerzu, e Salvatore Ligios, curatore dell’opera. La mostra resterà aperta fino al 4 settembre.

