I Carabinieri della stazione di Jerzu hanno denunciato alla procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei un 40enne di origini brasiliane ma residente a Catanzaro per truffa aggravata.

I fatti risalgono all’agosto scorso. Un uomo di Jerzu, dopo aver letto un annuncio per la vendita di un’auto su un sito internet, aveva contattato il venditore per concludere l’affare.





Dopo una trattativa il 40enne era riuscito a farsi accreditare su una carta prepagata 200 euro come acconto per l’acquisto, per poi sparire. Il ragazzo aveva quindi denunciato il fatto ai carabinieri.





Dopo una serie di indagini i militari hanno scoperto l’imbroglione, con numerosi precedenti analoghi, il quale dovrà rispondere di truffa aggravata.