Dopo zia Amelia Contu, che ha festeggiato ieri il secolo di vita, oggi Jerzu festeggia i cento anni di Manfredi Mereu. È il quinto centenario in poco più di un anno.

“Gli anziani, sono la nostra memoria – ha dichiarato il Sindaco Carlo Lai -. Gli anziani sono il collegamento fra noi e la generazione precedente. La qualità di una società, vorremmo dire di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. La longevità jerzese testimonia di quale straordinario ruolo nella nostra comunità venga assegnato agli anziani e con quanta cura essi siano assistiti”.

“Il maestro Mereu – prosegue –, circondato dall'affetto della sua numerosa famiglia, è lucido e presente e​ la sua cultura, la sua ​ saggezza e la sua verve dialettica risaltano ancora intatte. Anche a lui avremmo voluto consegnare la targa ricordo come abbiamo fatto con gli altri centenari jerzesi che l’hanno preceduto in questi ultimi mesi, ​ ma gli eventi che stiamo vivendo ​ evidentemente ce lo impediscono. Lo faremo con immensa gioia non appena​ le restrizioni a cui tutti noi dobbiamo attenerci ce lo permetteranno”.