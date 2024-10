"Jerzu ha appreso, attonita e sgomenta, la notizia dell'improvvisa scomparsa, in un tragico incidente stradale, di Graziano Piras, uomo per bene, benvoluto e particolarmente attivo nella vita sociale jerzese". E' la nota condivisa dal Comune di Jerzu, di cui era originario il 51enne dipendente della Compagnia Barracellare di Cabras che stamane ha perso la vita a seguito di un incidente stradale sulla 131 Dcn, all'altezza di Ghilarza.

"L'amministrazione comunale - prosegue la nota - esprime alla famiglia profondo cordoglio, ringrazia sentitamente l'amministrazione comunale di Cabras per le parole spese nei confronti di Graziano, Maresciallo Capo in forza, appunto, alla Compagnia barracellare del Comune di Cabras, e apprezza la sensibilità dimostrata dalla Pro Loco Jerzu che, accogliendo la richiesta dell'amministrazione, ha deciso di rinunciare alla programmata proiezione sul maxi schermo della partita di questa sera in piazza Mereu".

"Addio Graziano - si legge in conclusione -, ti sia lieve la terra".