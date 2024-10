Sale l’attesa per l’incontro/concerto che la musicista statunitense Jennifer Batten terrà a Gavoi lunedì prossimo, 9 maggio.

Capelli biondo platino e vestita di pelle nera nel 1987 divenne la chitarrista di Michael Jackson, accompagnando il re del pop statunitense nei tour mondiali.

Fu definita la guitar heroine della storia della musica per la sua grande capacità di fondere vari stili musicali come rock, metal, jazz, R&B e tribal, prosegue la sua carriera con album solisti, collaborazioni con grandi nomi della musica come Jeff Beck e attivazione di seminari nelle scuole di musica di tutto il mondo.

La Batten a Gavoi aprirà il suo mini tour sardo in cui la grande artista si avvarrà della collaborazione di tre giovani musicisti isolani: Mauro Medde, al basso, Fabio Carta, alla batteria, e Andrea Pica, alla chitarra.

L’incontro/concerto è stato fortemente voluto dall’associazione Culturale S’isprone che prosegue la sua attività di animazione culturale nel territorio barbaricino. Stavolta protagonista sarà la musica.

Un grande evento che si avvale della collaborazione dell’Accademia nazionale di alta formazione musicale “Il paese della musica”, con il patrocinio del Comune di Gavoi.