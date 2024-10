La vittima si chiamava Alessandro Diana, aveva 19 anni ed era di Pabillonis. Viaggiava come passeggero a bordo di una Jeep della Protezione civile. Alla guida la collega, 57enne, ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari una 57enne, operatrice, come la vittima, della Protezione civile.

I due volontari, secondo quanto si è appreso, stavano andando a spegnere un piccolo incendio a Pabillonis. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada, sarebbe finita contro un albero per poi ribaltarsi.

I Vigili del Fuoco di Cagliari hanno ricevuto la chiamata di soccorso intorno alle 17:30. L’incidente è avvenuto lungo la SP 69 tra Pabillonis e Sardara.

Arrivata sul posto, la squadra di Sanluri ha liberato dalla trappola delle lamiere la donna, soccorsa dal personale medico del 118, mentre per il giovane non c’è stato niente da fare.

Indagini dei Carabinieri.