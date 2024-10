Ormai manca solo l'ufficialità ma Jakub Jankto è un giocatore del Cagliari. Ha superato le visite mediche a Roma e stasera arriverà all'aeroporto di Elmas. Poi ci sarà la firma del contratto. A quel punto il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni per i test atletici al centro sportivo di Assemini.

Il diesse Bonato lo ha ufficiosamente presentato nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio: "Ho avuto la fortuna di averlo a Udine un anno e credo che a livello tattico ci possa dare un grosso contributo per la sua duttilità. Il mister conosce Jankto e sa cosa vuole da lui. Gli ultimi suoi due anni non sono stati ottimali ma la capacità di una società come il Cagliari - ha chiarito - è quella anche di prendere dei giocatori per rilanciarli".

Il calciatore ceco è finito al centro della polemica nata intorno al suo coming out dopo le parole del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, che rispondendo sull'argomento aveva detto di "rispettare le scelte individuali", seppur "non amando le ostentazioni".

"Per tutto ciò che concerne l'aspetto mediatico - ha detto Bonato - posso dire che il Cagliari è una società inclusiva e lo ha dimostrato con tanti progetti concreti nel corso degli anni, il rispetto è quello che ci guida ad ogni livello e c'è poco da aggiungere. Il ministro Abodi è una persona di alti valori, lo conosco di persona perché ci ho lavorato insieme in Serie B, ha un rapporto molto stretto con il nostro presidente e con il club, per cui è stato facile chiarire le eventuali incomprensioni".