Venerdì 15 ottobre, alle ore 18, presso l'aula consiliare di Palazzo Bacaredda, Ivano Argiolas sarà ospite del Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, e del sindaco Paolo Truzzu per parlare del suo libro, edito da Il Maestrale, “Paura di guarire”.

“È per me un grande onore essere ospitato in uno dei luoghi più prestigiosi e importanti della città di Cagliari. Sono molto emozionato e, nel mio piccolo, dedico questo momento alla memoria dei professori Antonio Cao e Renzo Galanello, oltre che a tutti i medici, ricercatori e operatori sanitari che dedicano le loro energie alle persone con talassemia”. Per Ivano Argiolas si tratta della ventesima presentazione dall'uscita del libro, avvenuta a fine maggio 2021.

Descrizione. L'autobiografia di un talassemico che mai scivola nel vittimismo: dai giochi pretesi di un bambino tra una trasfusione e l'altra, dentro interminabili mesi di terapie negli ospedali, alla "paura di guarire" del titolo, quando sorge il dubbio di poter soffrire la scomparsa del dolore, o dell'amicizia con un sangue sconosciuto: aiuto a proseguire. A New York Argiolas si presta a una sperimentazione di trapianto: per la sua vita e per tutti quelli che sono affetti da una malattia genetica ancora non del tutto esplorata: accerchiata ma non vinta. Ivano racconta la propria vita attraverso "viaggi della speranza", nel suo essere portatore ed esempio di passioni sane in un'Associazione attivissima creata a tutela di una specifica sorte. Si resta ammirati dalla forza dell'autore nel pretendere per sé passioni tutte, sentimenti tutti, socialità tutta. Prefazione di Francesco Abate.