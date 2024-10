Saranno cinque i giorni di festa che il comitato presieduto da Maria Antonia Cau, ha deciso di dedicare a San Giorgio Martire, Santo Patrono di Bonnanaro.

I festeggiamenti, organizzati in collaborazione con il Comune, la Pro loco e la Regione Autonoma della Sardegna, partiranno sabato 21 aprile alle 17.30, nel Centro storico, con “Binos de Fozzas”, l’ormai consueta festa dell’enogastronomia giunta alla settima edizione.

Domenica 22 alle 18.00 verranno recitati i Vespri e la Novena in Sarda. Al termine, il parroco Don Matteo Bonu celebrerà la Santa Messa. Alle 22.00, in piazza San Giorgio, gli appassionati di canto sardo a chitarra potranno ascoltare le voci di Daniele Giallara, Marco Manca e Franco Figos, accompagnati alla chitarra da Nino Manca.

Lunedì 23 alle 8.00, sarà officiata una nuova funzione liturgica. Alle 10.00, si formerà il corteo che porterà la statua del Santo in processione per le vie del paese, accompagnata dai cavalieri, dai costumi tradizionali, dalla Confraternita di Santa Croce e dalla banda musicale “Luigi Canepa” di Sassari. Subito dopo, sarà concelebrata la Messa solenne con panegirico tenuto da Monsignor Corrado Melis, Vescovo di Ozieri e animata dai canti del coro di Bonnanaro.

Alle 17.00, Piazza San Giorgio ospiterà una serata di musica e balli di gruppo grazie a Paolo e Fabio. Alle 22.00, in piazza Cavour, si terrà l’atteso concerto di Ivana Spagna.

Martedì 24 alle 17.00, avranno luogo la Novena in Sardo e la celebrazione della Santa Messa. In contemporanea, in piazza San Giorgio, spazio dedicato ai bambini con musica e intrattenimento con giochi gonfiabili, clown, truccabimbi e baby dance. Alle 22.00, ci si sposterà in piazza Cavour per il concerto dei Zenias e lo spettacolo di cabaret curato da Gianluca Fuselli.

Mercoledì 25, la giornata conclusiva dei festeggiamenti. Si partirà alle 17.30 in piazza San Giorgio, con lo spettacolo “Enzo Mugoni Show”. Alle 22.00, piazza Cavour ospiterà la performance dei “K 2.0” e l’estrazione dei biglietti della lotteria 2018.

Venerdì 30 alle 17.00, si concluderà la recita della Novena in sardo. Inoltre, sarà celebrata la funzione liturgica con il tradizionale cambio della bandiera con il comitato 2019.