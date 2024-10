Avrà inizio a settembre e terminerà a dicembre il Festival Internazionale Sardinia Organ Fest.“La creatività: trascrizione, composizione e improvvisazione” questo il tema della manifestazione.

Di seguito il programma:

dal 15 al 20 settembre si svolgerà, presso il Monastero Benedettino di San Pietro di Sorres, il Corso di perfezionamento per giovani organisti (docente M° Klemens Schnorr). Il corso sarà incetrato sui Concerti di Antonio Vivaldi trascritti per organo da Bach, i rinomati corali “Schübler” bachiani, l’opera integrale di Johannes Brahms e l’improvvisazione sul 2° modo di O. Messiaen.

Il 20 settembre, a Sassari presso Basilica del Sacro Cuore si terrà il primo concerto, l’interprete sarà M° Klemens Schnorr (Germania).

Tra le composizioni proposte dall’organista tedesco, oltre all’improvvisazione su tema dato dal pubblico, figurano importanti opere di Wagner e Cajkovskijtali. Verrà messo in evidenza come l’organo possa essere non solo un surrogato di un orchestra ma anche uno strumento dalle potenzialità sonore originali, in grado di mettere in risalto l’eloquio melodico e la struttura armonica con grande forza espressiva e poetica.

Inoltre è prevista una conferenza nella quale verrà presentato il libro dal titolo "Arte Organaria in Sardegna: costruttori e strumenti fra XVI e XX secolo" di Roberto Milleddu.

Si parlerà anche dell’ Organo de Feo di San Francesco di Alghero. Interverrà l'autore del libro e l'organaro Davide Murgia.

All’interno del Festival Internazionale Sardinia Organ Fest promosso dall’Accademia Organistica Sarda, figura un’importante iniziativa di promozione per i giovani: la proposta di aprire le porte per la prima volta agli studenti delle scuole medie e superiori di Sassari e dintorni con due appuntamenti mattutini.

L’Accademia Organistica Sarda è promotrice del progetto insieme al coordinatore didattico prof. Antonio Deiara “ideatore del Metodo Pentagrammando” e per la realizzazione dell’evento si avvarrà della collaborazione del regista Stefano Di Franco, presidente dell'Associazione "E20".

Il Festival è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e dal Comune di Sassari – Assessorato alle Culture - in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari e sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna e dalla Banca di Sassari.

La locandina con tutte le date: