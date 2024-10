Anche il sindaco di Alghero Mario Bruno ha deciso di aderire allo sciopero della fame a staffetta per chiedere l'approvazione della legge sullo Ius Soli.

Dal 5 ottobre parlamentari, docenti, attivisti politici e cittadini a turno stanno portando avanti l’iniziativa (della durata di un mese) che vede come primi firmatari Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini, Franco Lorenzoni, Riccardo Magi, Eraldo Affinati, Ginevra Bompiani, Antonella Soldo, Gianfranco Bettin, Furio Colombo, Goffredo Fofi e Carlo Ginzburg.



Allo sciopero della fame ha aderito anche, tra i tanti, il musicista Paolo Fresu e “si impegna a scioperare nei prossimi giorni anche Michela Murgia”, come annuncia il Presidente della commissione Diritti umani in Senato Manconi (Pd).

Ecco l'elenco delle persone che digiunano oggi:

