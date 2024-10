“E’ importante essere qui in questa che è una giornata di lotta e di rivendicazione per l'estensione di un diritto, quello alla cittadinanza, che non può più continuare ad essere ignorato”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau che ieri sera è intervenuto all'iniziativa di sostegno per l'approvazione della legge sullo ius soli, organizzata in piazza d'Italia a Sassari dai Giovani Democratici della provincia, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il senatore del PD, Silvio Lai e la presidente del Consiglio comunale di Sassari, Esmeralda Ughi.

“Siamo difronte ad una battaglia di civiltà – ha sottolineato Ganau – per il riconoscimento del diritto di cittadinanza a tutti quei bambini nati in Italia da genitori stranieri. La legge che attende da troppo tempo di essere esaminata dal Senato, riguarderebbe soltanto i figli minorenni degli immigrati con un permesso di soggiorno di lungo periodo, che risiedono e lavorano stabilmente in Italia da almeno cinque anni. È una legge della quale il nostro Paese ha bisogno – ha aggiunto - che deve essere approvata entro questa legislatura perché è una legge giusta che sancisce un principio di equità. Sono convinto – ha concluso Ganau - che riusciremo a portare a casa quest' importante risultato di democrazia”.