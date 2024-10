“Un dramma che colpisce l’intera comunità”, sono le parole del sindaco di Ittiri, Antonio Sau, in merito alla tragica morte del 19enne Sebastiano Pasquarelli, che ha perso la vita ieri, 11 aprile, in un terribile scontro frontale con un’auto mentre era in sella alla sua moto in via Umberto.

“Quando viene a mancare un ragazzo così giovane, è difficile anche trovare le parole giuste da dire – ha detto il primo cittadino – A nome di tutta l’Amministrazione comunale sono vicino alla famiglia di Sebastiano per la grave perdita”.

Un anno fa, come conferma il sindaco di Ittiri, anche lo zio del giovane morì in un incidente stradale molto simile a quello che ieri non ha lasciato scampo al 19enne. Una famiglia distrutta da dolore non ha quindi fatto in tempo a riprendersi da un lutto che ieri è stata colpita da un’altra tragedia.

Sebastiano, ben voluto da tutti, era un ragazzo con tanti sogni nel cassetto e la grande passione dei motori.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Ittiri, Sebastiano stava percorrendo la salita di via Umberto quando si è schiantato frontalmente contro un suv Hyundai guidato da una donna, che arrivava in senso opposto e svoltava a sinistra, in via Amsicora.

Con l'impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di una trentina di metri prima di atterrare sull'asfalto e morire sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, ma per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare. Presenti anche i Vigili del fuoco di Sassari e i carabinieri di Alghero. La donna che si trovava al volante del suv è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata all'ospedale in stato di choc.