Un traguardo importante da festeggiare per la sezione Avis di Ittiri “Giommaria Carenti”: i 40 anni di attività e di solidarietà che l’associazione ha deciso di celebrare con una grande festa che si terrà il prossimo venerdì, 2 giugno, presso la sede Avis in via Rossini n.1 a Ittiri.

Quattro decenni di aiuti nei confronti del prossimo che hanno dato vita a un grande circolo di amore e di cuori colmi di generosità di cui la comunità ittirese va orgogliosa.

La sezione, nata grazie a un gruppo di genitori di bambini talassemici, ha avuto come primo presidente uno dei fondatori: l’amatissimo e indimenticabile Giommaria Carenti (da cui l’associazione ha preso il nome) che ha capitanato questo gruppo di eroi per ben 20 anni, fino alla sua morte.

L’attuale presidente è Nicoletta Manca, non nuova ai microfoni di Sardegna Live: “Il 40° anniversario di fondazione è un traguardo importante ed è per me un’occasione gradita per porgere un caloroso grazie a tutti coloro che da molti anni si impegnano per l’Avis di Ittiri con dedizione e perseveranza”, ha affermato con gioia.

“Quarant’anni è un anniversario significativo ed è l’occasione per festeggiare simbolicamente tutti coloro che in questi anni hanno donato – ha detto la presidente - Un semplice gesto di altruismo che però può salvare tante vite. Siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori e collaboratori, soprattutto giovani, che vogliano entrare a far parte della grande famiglia dell’Avis e questo anniversario è l’occasione per ribadirlo ancor più convintamente”.

“Quarant’anni di impegno per la vita” è lo slogan che Nicoletta ha scelto per questo importante compleanno. Da un esiguo numero di 64 donazioni di quel lontano 1983 alle 466 del 2022, dai 52 donatori attivi del primo anno, ai 454 dell’anno appena trascorso, la sezione Avis di Ittiri ha superato il traguardo delle 466 sacche di sangue grazie alla generosità degli avisini di Ittiri, di Cargeghe e qualche paese del circondario.



“Auguro a tutti i presenti di trascorrere una piacevole giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria, con l’auspicio che siano sempre sani e pronti a tendere le loro braccia verso chi ha necessità del loro prezioso dono – ha detto ancora la presidente - Buon compleanno Avis Ittiri e buona festa a tutti noi!”

IL PROGRAMMA. Ci si ritroverà la mattina del 2 giugno, alle ore 9:30, presso la sede Avis in via Rossini n. 1 a Ittiri. Alle 10:15 ci sarà la sfilata del corteo dei mezzi fino alla Piazza del Donatore, con deposizione della corona di fiori sul monumento del dott. Formentano.

Alle ore 10:45 la partenza del corteo dei labari e mezzi da Piazza del Donatore, accompagnati dalla Banda Musicale Ittirese fino alla parrocchia di San Pietro in Vincoli, dove alle 11:30 si assisterà alla Santa Messa Solenne. Alle 12:30 il saluto alle autorità e alle Avis consorelle, infine la consegna delle benemerenze ai soci presso il Ristorante "Il Cavallino Rosso" Thiesi, dove si terrà il pranzo sociale.

Sono ospiti della sezione comunale i presidenti e gli alfieri delle sezioni partecipanti, i soci donatori e i volontari della sezione di Ittiri.