Ittiri piange il 19enne Sebastiano Pasquarelli, che ha perso la vita a seguito di un terribile scontro frontale con un’auto mentre era in sella alla sua moto in via Umberto.

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, ma per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare. Presenti anche i Vigili del fuoco di Sassari e i carabinieri di Alghero.

Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Ittiri, Sebastiano stava percorrendo la salita di via Umberto quando si è schiantato frontalmente contro un suv Hyundai guidato da una donna, che arrivava in senso opposto e svoltava a sinistra, in via Amsicora.

Con l'impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di una trentina di metri prima di atterrare sull'asfalto e morire sul colpo. La donna che si trovava al volante del suv è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata all'ospedale in stato di choc.