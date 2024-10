Una sei giorni per celebrare la cultura, la storia e il folclore della nostra Isola e di tanti altri Paesi come Cile, Messico, Sri Lanka, Moldavia, Russia e Turchia attraverso i balli, i suoni e i costumi della tradizione.

Dal 21 al 24 luglio ritorna l’atteso appuntamento con il Festival Internazionale “Ittiri Folk Festa” organizzato dall’Associazione Culturale Ittiri Cannedu e che quest’anno giunge alla sua 32^ edizione.

Come consuetudine, ad Alghero si svolgerà l’anteprima in programma per giovedì prossimo 20 luglio alle ore 21:30. Sul palco allestito nella piazza de Lo Quarter si esibiranno i gruppi proveniente dal Cile, dalla Moldavia, dalla Turchia, dal Lazio e da Burgos come formazione rappresentante della Sardegna.

Il Festival entrerà nel vivo nel fine settimana a Ittiri: venerdì 21 balli in piazza con gli strumenti della tradizione dalle ore 21, sabato alle 12:00 sarà consegnato il Premio Zenias, assegnato a persone o istituzioni che sono state testimonial dei valori sardi, al tenore di Porto Torres Francesco Demuro, mentre alle 22 “Appuntamento col ballo”. Domenica 23 alle 18 si terrà invece la “Gran parata dei gruppi”.

Il Festival si chiuderà a Ittireddu martedì 25 luglio in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giacomo, patrono del centro della provincia di Sassari.

Durante i sei giorni della manifestazione saranno diversi gli eventi culturali.

Ecco il programma nel dettaglio: