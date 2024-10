Nel corso dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Bonorva e Alghero hanno effettuato nella notte di sabato 19 febbraio un controllo nel centro abitato di Ittiri con l’ausilio di militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e Unità cinofile anti-droga. Nello specifico, è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi di Piazza Simula, dove i militari hanno notato uno strano movimento di persone.

I carabinieri hanno quindi fermato un giovane di Borutta mentre, come riferito dagli stessi militari, acquistava due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da un ragazzo uscito appositamente dalla propria abitazione. Una volta fermati, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stato rinvenuto nella disponibilità del giovane e della madre 21 grammi circa di cocaina, 130 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, 5 munizioni per pistola, sostanza per il taglio dello stupefacente del tipo cocaina più materiale per il confezionamento, nonché alcuni bilancini di precisione.

Al termine delle operazioni è stati sequestrato quanto rinvenuto e madre e figlio sono stati arrestati. Surante il giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata del 19 febbraio, l’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti, disponendo la detenzione domiciliare del giovane sorpreso in flagranza di reato mentre effettuava la cessione all’acquirente. L’attività svolta rientra nelle numerose iniziative intraprese dall’arma dei carabinieri per prevenire e contrastare il mercato illecito delle sostanze stupefacenti.