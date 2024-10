Alessia Sanna si è trovata all’improvviso a dover affrontare una sfida enorme: quella del cancro.

Ha lottato con tutte le sue forze e si è aggrappata alla vita fino a ieri, quanto ha ceduto alla malattia, scoperta nell’aprile 2020.

È stata proprio lei a raccontare la sua storia in una video intervista (vedi in basso), insieme a quella del direttore generale della Torres Femminile Alfredo Pala, nell’ambito del progetto sociale ambizioso: Kick Cancer Away.

“Mi hanno detto – raccontava il 22 maggio 2021 - che avevo un tumore ovarico e che avrei dovuto affrontare a Roma un altro intervento e affrontare i cicli di chemio. Non l’ho presa benissimo, mi ricordo che volevo piangere…avevo molta paura perché era una cosa nuova e non sapevo come si dovesse affrontare. Avevo paura di non farcela”. Parole struggenti, che oggi suscitando tanta commozione e incredulità.

“La sua morte – scrive il sindaco di Ittiri Antonio Sau - lascia tutta la comunità di Ittiri incredula e profondamente scossa. La vita di Alessia è stata piena di sfide, di salite irte che ha dovuto affrontare ad un'età alla quale in genere appartiene la spensieratezza. Colpisce la forza di questa ragazza così giovane nel trovare il coraggio di affrontare tutte le avversità, anche nel momento più duro della malattia. La vita di Alessia è però soprattutto una storia di amore, quello vero, genuino, profondo che l'ha legata alla sua mamma e a tutte le persone che le hanno voluto bene e che l'hanno accompagnata nel suo percorso di vita”.

“Ci lascia una preziosa eredità – continua il primo cittadino - e un grande insegnamento che ci spinge a riflettere su tutte le volte che non abbiamo la lucidità di dare il giusto valore al bene che la vita ci riserva, su quante volte diamo per scontati i doni che riceviamo, sulle volte in cui ci abbattiamo o ci facciamo sopraffare dalle difficoltà che inevitabilmente la vita ci presenta. La vita di Alessia, seppur tragicamente breve, ci aiuta ad essere migliori e più equilibrati. Tutto il consiglio comunale, interpretando la volontà dell'intera comunità, si stringe attorno ai familiari di Alessia e l'accompagnerà domani nel suo ultimo viaggio. In qualità di sindaco, chiedo alla comunità di stringersi simbolicamente attorno alla famiglia con il semplice gesto dell'abbassamento delle serrande e la sospensione delle attività, all'arrivo del feretro della nostra cara Alessia".

I funerali della giovane si terranno oggi a Porto Torres, il feretro verrà poi trasferito a Ittiri.