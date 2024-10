Inizieranno sabato 21 luglio i festeggiamenti in onore di San Giacomo a Ittireddu. Si comincerà alle 22.00 con il concerto del cantante colombiano “Jay Santos” e l’esibizione del Dj Sonik.

Domenica 22 alle 10.00 è in programma il raduno nazionale “Vespa Club”. Alle 22.30 si terrà lo spettacolo del comico di Colorado, Gianluca Impastato” e del gruppo musicale “La Storia del Rock”.

Lunedì 23 alle 20.30, presso il caseggiato scolastico, si terrà la finale del torneo di bocce e un triangolare di pallavolo. Martedì 24 alle 17.30, giochi per bambini presso il caseggiato scolastico.

Alle 20.00 saranno celebrati i Vespri solenni nella Chiesa campestre intitolata al Santo seguita mentre alle 21.00, dalla processione in direzione della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Intermontes. Seguirà la gara di poesia improvvisata con i poeti Tore Senes di Bonorva e Salvatore Ladu di Sarule accompagnati dal Tenore “Sa Niera” di Pattada

Mercoledì 25 alle 10.00, monsignor Tonino Cabizzosu celebrerà la Messa solenne in parrocchia. Subito dopo, la statua del Santo verrà portata in processione per le vie del paese. Al termine, il comitato organizzatore offrirà un rinfresco presso il caseggiato scolastico.

Alle 17.30 ci sarà il ritrovo in piazza San Giovanni XXIII avrà luogo la sfilata dei cavalieri e dei gruppi folk internazionali e regionali che accompagneranno la statua di San Giacomo nella Chiesa campestre. Alle 20.00 il Comitato offrirà la cena.

La conclusione della festa 2018 alle 22.00, con i balli delle formazioni folkloristiche di Arzachena, Porto Torres, Sedilo, Thiesi, Ittireddu e del gruppo “Sindlangaloludzdia Groupe Dance Mpualanga” del Sud Africa /Zolù. In programma l’esibizione del coro di Ittireddu. Da lunedì 16 a martedì 24 alle 18.00, sarà celebrata la Funzione liturgica in Parrocchia mentre alle 19.00, la Novena nell’edificio campestre.