25 MARZO

Venerdì Santo

Ore 08.00 Cattedrale di Santa Maria: Ufficio delle letture e Lodi Mattutine presiedute da Padre Mauro Maria Morfino

Ore 11.00 Processione della Via Crucis

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P.Umberto, Via G.Ferret, Via C.Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale

Ore 11.40 Cattedrale di Santa Maria: Innalzamento del Cristo. A seguire, rientro della Confraternita presso la Chiesa della Misericordia

Ore 16.00 Cattedrale di Santa Maria: Celebrazione Liturgica della Passione del Signore presieduta da Padre Mauro Maria Morfino. Lettura della passione del Signore, Adorazione della Croce, Comunione Eucaristica.

Ore 20.00 Processione del Discendimento

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via P. Umberto, Via G. Ferret, Via C. Alberto, Piazza Civica, Piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria

Ore 20.30 Cattedrale di Santa Maria: Funzione del Discendimento - diretta e proiezione esterna della funzione in Piazza Duomo

Ore 21.30 Processione del Venerdì Santo

Percorso: Cattedrale di Santa Maria, Via Cavour, via Don Deroma, Via P. Umberto, Via G.Ferret, Via Cavour, Bastioni C. Colombo, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Via Gramsci, Via Pascoli, Via Sassari, Via Carducci, Via Mons. Ciuchini, Piazza della Mercede, Via Nuoro, Via S. Agostino, Via V. Veneto, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C. Alberto, Via G. Ferret, Via P. Umberto, Chiesa della Misericordia.

26 MARZO

Sabato Santo

Ore 21.00 Cattedrale di Santa Maria – Solenne Veglia Pasquale, Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Liturgia Battesimale ed Eucaristica presieduta da Padre Mauro Maria Morfino

27 MARZO

Domenica di Pasqua

Ore 9.00 Processione della Madonna

Percorso: dalla Chiesa di San Francesco, Via C. Alberto, Bastioni C. Colombo (ang. Via C. Alberto), (Incontro)

Ore 09.30 Processione di Gesù Risorto

Percorso: Chiesa della Misericordia, Via Misericordia, Bastioni C. Colombo Ang. Via C. Alberto (Incontro)

Ore 09.45 – Incontro di Gesù Risorto con la Madonna

(Bastioni C. Colombo, Angolo Via C. Alberto)

Ore 09.50 Processione

Percorso: via C. Alberto, via G. Ferret, Largo San Francesco, via Kennedy, Via XX Settembre, Via La Marmora, Via V. Emanuele, Via Roma, Via C.Alberto, piazza Civica, piazza Duomo, Cattedrale di Santa Maria

Ore 10.30 – Messa Solenne celebrata da Padre Mauro Maria Morfino.

Ore 12.00 – Rientro della processione presso la Chi