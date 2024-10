Si è svolto sabato 27 ottobre, in una cornice da sogno, il primo e unico Gran Galà del Wedding in Sardegna: il prestigioso Italian Wedding Awards.

L’evento esclusivo ha visto la partecipazione di numerosi esperti del mondo del Wedding .

La special night era firmata Oggi Sposi & Exclusive Wedding, tra i 150 migliori Wedding Planner al mondo.

Una serata unica ed esclusiva, avvolta da un atmosfera elegante e glamour che ha lasciato gli invitati incantati! La location scelta per il prestigioso Italia Wedding Awards è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna il comprensorio storico Saline Conti Vecchi, concessione della società Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.A. , bene valorizzato dal FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Qui si è svolto per la prima volta anche in Sardegna, l’unico premio nazionale dedicato ai professionisti del settore delmatrimonio che operano in tutta Italia e che promuovono il Destination Wedding, ideato, progettato e organizzato alivello nazionale da Camelia Lambru e MariMa' Events. Durante l’esclusivo evento, realizzato dalla Oggi Sposi & Exclusive Wedding sono state premiate le eccellenze delsettore Wedding in Sardegna, che si sono distinte per caratteristiche di creatività, unicità e professionalità.

L’importante riconoscimento annuale, nato per premiare l’eccellenza e la professionalità del settore del Wedding Madein Italy, si è svolto come una vera e propria notte degli Oscar. A partire dalla location, un luogo unico e da favola, quellodelle Saline Conti Vecchi, ogni dettaglio è stato studiato nei minimi particolari da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia dell’agenzia Oggi Sposi & Exclusive Wedding, l’azienda sarda specializzata nell’organizzazione di matrimoni ed eventiluxury in Sardegna.

Fil rouge dell’evento di gala è stato l’eleganza e l’espressione del gusto raffinato che caratterizza il meraviglioso mondodel Wedding in Italia.

Per l’occasione gli affascinanti ambienti del comprensorio Saline Conti Vecchi, il primo sito archeologico aperto all’interno di un impianto di estrazione e lavorazione del sale ancora attivo, sono stati arredati in un raffinato stile glamour da Alessia e Cinzia che hanno scelto per l’allestimento dell’antico spazio elementi di design eleganti ed esclusivi, in un inusuale quanto originale contrasto con l’affascinante atmosfera di archeologia industriale degli ambienti che ancora oggi conservano gli strumenti utilizzati dall’antica officina come torni e attrezzi della falegnameria, insieme alle scintillanti e scenografiche montagne di sale: l’ "oro bianco”.

Qui gli invitati sono stati i protagonisti di una Luxury Experience indimenticabile... già al loro arrivo, al calar della sera, infatti ad attenderli un suggestivo trenino bianco che gli ha condotti attraverso una vibrante luce rosata fino alla piccola “stazione” dove le dolci note di un violino hanno dato il via ad un aperitivo emozionale attraverso il laboratorio chimico e la fascinosa sala della “vasca del sale “in cui immagini e suoni di un'oasy naturale, quella in cui sono immerse le saline, hanno incantato i tanti presenti.

La sala delle “officine” risalente ai primi del 900 è stata allestita con scenografici dettagli di luce grazie alla maestria di due grandi professionisti Luca Pianu di Lp Service che si è occupato di tutte le spettacolari scenografie di architetture luminose ed d’ambiente e Claudio Sias di PS Impianti che ha dato vita ad un magico cielo di stelle impreziosito da spettacolari lampadari gioiello.

Ma non solo, un dinner gala, vestito di design grazie agli arredi di Spazio Kaos e l’arte di Alessia e Cinzia che hanno trasformato le migliaia di fiori forniti dalla nota azienda Midi Flor in creazioni romantiche che hanno adornato ogni angolo rendendolo suggestivo e speciale... ma anche caratterizzato da spettacolari performance artistiche e coreografiche come quelle della Scuola di Danza Assunta Pittaluga e le frizzanti note swing della notissima band Italian Mood Project premiata come eccellenza sarda.

Un evento multisensoriale che ha racchiuso in sé i cinque sensi in un turbinio di emozioni che difficilmente si potrannoscordare, tra ambienti ipnotici, vini pregevoli e cibi sublimi... e una candida torta che rappresentava un cristallo di saletagliata per festeggiare con quanti hanno potuto godere della magia creata ad hoc.

Presentatrice del gala dinner è stata la splendida Veronica Fadda con la partecipazione di ospiti esclusivi come la bellissima Miss Sardegna Italia 2018 Bianca Fusco e Miss Cinema Italia 2017 Francesca Ena, gioielli dell’agenzia Venus Dea di Maurizio Ciaccio e personalità istituzionali importanti come l’assessore Affari Generali del Comune di Cagliari Danilo Fadda e ilsindaco del Comune di Pula Carla Medau e l’assessore Ombretta Pirisinu.Sul palco, in serata, hanno sfilato, emozionatissimi, i vincitori delle categorie in gara i fornitori sardi che hanno ottenuto il maggior punteggio sono stati giudicati da una giuria tecnica è una giuria stampa.

I finalisti, che sono stati premiati durante la serata parteciperanno alla fase nazionale che si svolgerà il 14 dicembre a Venezia dove verranno proclamati i vincitori su base nazionale per ogni categoria.

I vincitori premiati:

Miglior Atelier Sposa “Dama Atelier”

Miglior Atelier Sposo “Sartoria Olimpic"

Migliore Pasticceria “ Leonildo Contis"

Miglior Wedding Planner “Francesca Pittau"

Miglior Studio di Immagine ed Estetica “Moro Immagine”

Miglior Flower Designer “Fioricoltura Loi"

Miglior intrattenitore Andrea Fiori Artist

Migliore Gioielleria “Rosas 1945”

Miglior fotografo Marco Angius

Special Partners:

L’evento Oggi Sposi & Italian Wedding Awards è stato patrocinato dai Comuni di Cagliari, Pula, Domus De Maria,Castiadas, Fordongianus, Sant’Antioco.

Fotografo ufficiale dell’evento Emiliano Masala Fotografia.