Un'Italia spaccata in due dal punto di vista climatico, a causa dell'arrivo di correnti meridionali calde e umide dal Nord Africa, che portando temperature superiori a 20 gradi al Sud, e che si scontreranno con l'aria polare scendente verso il Nord Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, prevede un'evoluzione graduale durante il weekend, con masse d'aria contrastanti che porteranno piogge diffuse e intense soprattutto nel Centro Italia. Si verificherà un conflitto tra l'aria polare e l'aria subtropicale sulla fascia centrale, con piogge concentrate soprattutto sul versante tirrenico, accompagnate da forti venti e possibili mareggiate locali. Al Sud e al Nord, invece, il tempo rimarrà asciutto.

Nel dettaglio, nel weekend si prevedono condizioni meteorologiche avverse nel Centro Italia e in Campania, con forti venti sui crinali appenninici, che potrebbero superare i 100 km/h in alcune zone. I mari italiani saranno agitati ovunque. L'inizio del 2026 sarà caratterizzato da instabilità, con piogge e vento al Centro-Sud seguiti da nevicate al Nord e, forse, anche al Centro fino in pianura.

La settimana successiva potrebbe assistere al prevalere dell'aria polare sull'aria subtropicale, portando freddo anche alle regioni centrali con possibili nevicate in pianura dall'Emilia Romagna al Veneto e, attenzione, fino alla Toscana, Marche e Umbria. L'inizio del 2026 sarà ventoso, soprattutto in montagna e lungo le coste.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, sabato 3 gennaio

Cielo prevalentemente nuvoloso con isolati e deboli piovaschi sul settore settentrionale in mattinata.

Temperature: minime e massime in aumento.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest con locali rinforzi fino alla mattinata lungo le coste settentrionali e orientali e sui crinali dei maggiori rilievi orientali.

Mari: generalmente mossi; molto mossi in mattinata a nord.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 4 gennaio

Cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio, più insistenti sulle zone settentrionali e occidentali.

Temperature: minime in calo a nord e in leggero aumento a sud, massime in generale calo.

Venti: deboli o localmente moderati dai settori occidentali.

Mari: generalmente mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Nelle giornate di lunedì e martedì il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli piogge, più insistenti nella giornata di martedì, sulle zone settentrionali e occidentali. Le temperature minime tenderanno a diminuire lunedì e aumentare martedì, le massime resteranno stazionarie lunedì e saranno in diminuzione martedì. I venti soffieranno deboli o moderati dai settori occidentali, in rinforzo da nord-ovest nella giornata di martedì. I mari saranno mossi o molto mossi, localmente agitati a ovest martedì.