È arrivata oggi, 1 novembre, la risposta di Ita alla lettera di Matteo Porru. Lo scrittore sardo si lamentava per ritardi nei voli e di una minore disponibilità di collegamenti per la stagione invernale.

“Nei mesi invernali – viene spiegato - i passeggeri sardi potranno contare su una maggiore continuità territoriale grazie a un aumento dei voli pianificato da e per Cagliari. Da novembre a marzo, infatti, sulla rotta Cagliari-Milano Linate la Compagnia ha previsto un incremento di 3 voli giornalieri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico, passando da 4 a 7 voli. Allo stesso tempo, sulla rotta Cagliari-Roma Fiumicino sono stati operati 8 voli giornalieri per tutto il mese di ottobre e ne sono previsti 7 per tutto il mese di novembre (secondo quanto previsto dal decreto), mantenendo l'ottava frequenza per il Ponte dei Santi, dal 29 ottobre al 5 novembre".

"Durante il proseguimento della stagione winter, per i mesi di dicembre, gennaio e marzo la compagnia – viene specificato - opererà 7 voli giornalieri (1 in più rispetto al Decreto); a febbraio, invece, ne saranno previsti 8 (come previsto da decreto). L'impegno attuale della compagnia segue lo sforzo già attuato durante il periodo estivo, durante il quale, tenuto conto del dimensionamento dell'offerta contenuto nel Decreto ministeriale, ha notevolmente incrementato la capacità offerta sui voli in continuità territoriale da/per la Sardegna, per rispondere al marcato aumento della domanda registrato su tali collegamenti".

Ita Airways sottolinea di aver definito, in sede di gara, la propria offerta in termini di capacità sulla base delle frequenze previste dal Decreto, determinate secondo una stima della domanda che ha tenuto conto anche della situazione emergenziale della pandemia da Covid-19.

La compagnia, confermando il proprio impegno e la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini, attua un continuo monitoraggio della capacità disponibile insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna.