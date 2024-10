Dalla giornata di ieri sono in vendita i voli in continuità territoriale tra Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate per volare dal 27 ottobre 2024.

ITA Airways si è aggiudicata le gare per gestire le due rotte in esclusiva fino al 25 ottobre 2025 ed è stata autorizzata da Regione ed Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione di traffico Winter 2024/2025 fino al 29 marzo 2025. Non appena la compagnia riceverà le relative autorizzazioni per la stagione estiva, provvederà a mettere in vendita anche questi voli.



L’operativo prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Milano Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere.

Di fatto Alghero perde una frequenza su Linate, ma in queste ore fa discutere anche la decisione della compagnia di fissare alle 8:55 il volo mattutino in partenza dalla Riviera del Corallo con destinazione l’aeroporto lombardo.

Una decisione contestata da alcuni sindacati ma anche da numerosi viaggiatori che, soprattutto per motivi di lavoro, devono raggiungere Milano giornalmente e che arriverebbero nel capoluogo meneghino alle 10 inoltrate.