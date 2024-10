Sono due le compagnie, sulle sei invitate dalla Regione, che hanno proceduto all'iscrizione sulla piattaforma SardegnaCAT per partecipare alla procedura negoziata per le rotte agevolate dall'aeroporto di Alghero con Roma e Milano. Si tratta di Ita Airways e AeroItalia.

La conferma arriva dall'Assessorato regionale dei Trasporti, dopo la chiusura del termine per l'iscrizione. Le due compagnie ora hanno la possibilità di presentare le offerte per i voli in continuità territoriale per Fiumicino e Linate entro martedì 31 gennaio alle 13, quando scadranno i termini per la gara d'urgenza, messa oggi sotto la lente della commissione europea, che si è detta contraria a tale procedura.

La Regione Sardegna in questa procedura ha aumentato la base d'asta, che nel bando scaduto il 27 dicembre 2022 era di 13,8 milioni totali (8,7 su Roma e 5,1 mln su Milano), mettendo sul piatto 500mila euro in più (9,1 milioni per le rotte verso Roma e 5,2 mln verso Milano).