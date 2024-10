A seguito delle autorizzazioni ricevute da Enac e dalla Regione Sardegna sui voli Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate e viceversa, Ita Airways "sta lavorando all'alimentazione dei propri sistemi di vendita per rendere disponibili per l'acquisto i biglietti per i voli della stagione estiva 2024 nelle prossime ore". Lo rende noto la compagnia, spiegando che darà "adeguata e tempestiva comunicazione dell'adeguamento dei propri sistemi".