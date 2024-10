Oggi, venerdì 30 giugno, alle ore 12, tutti i cittadini presenti sul territorio sardo hanno ricevuto sul telefono cellulare un sms di allerta. Si è trattato di un test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, ‘IT-alert’, per l'informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Sardegna hanno suonato contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche abituali.

Le gravi emergenze, individuate dal Dipartimento nazionale di protezione civile, sono maremoto (generato da un terremoto); collasso di una grande diga; attività vulcanica; incidenti nucleari o emergenze radiologiche; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; precipitazioni intense.

Che cos'è IT-Alert? È un servizio pubblico che, nei casi di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso, invia messaggi di testo ai dispositivi delle persone presenti nelle aree interessate. Grazie alla tecnologia cell-broadcast, il sistema IT-Alert consentirà, una volta operativo, di raggiungere tutti i telefoni cellulari accesi localizzati in una determinata area geografica e quindi potenzialmente coinvolti nell'emergenza o nella situazione di pericolo, anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica. Non potranno ricevere i messaggi IT-Alert i dispositivi spenti o in totale assenza di campo. Il messaggio IT-Alert conterrà informazioni utili sullo scenario di rischio e sulle relative misure di autoprotezione da adottare rapidamente e sarà notificato sul dispositivo da un suono di allarme.

IT-Alert si affianca a tutti gli altri strumenti di informazione d’emergenza già esistenti a livello statale, regionale e locale, in un'ottica di comunicazione inclusiva e multicanale, per contribuire alla tutela dei cittadini e per minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo.

Come riconoscere un messaggio IT-Alert? Alla ricezione del messaggio IT-Alert, il dispositivo emette un suono di allarme e il testo che viene visualizzato indica: il mittente; il motivo per cui è stato inviato; le azioni raccomandate con urgenza.

La sperimentazione Il sistema IT-Alert è stato testato per la prima volta in un contesto operativo nel corso dell’esercitazione "Vulcano 2022", svoltasi sull’isola di Vulcano (ME) dal 7 al 9 aprile 2022, e una seconda volta durante l’esercitazione "Sisma dello Stretto 2022", svoltasi in Calabria e Sicilia dal 4 al 6 novembre 2022.

Se hai ricevuto il messaggio puoi contribuire anche tu a migliorare il sistema compilando il questionario che aiuterà a verificare il corretto funzionamento del sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l'Italia.

Compila qui il questionario