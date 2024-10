Il piano di dimensionamento scolastico è definitivo.

La Giunta regionale ha approvato questo pomeriggio la proposta elaborata dall'assessore della pubblica istruzione Claudia Firino.

"Il Piano - si legge nel comunicato stampa della Regione - è ispirato a una prospettiva di lungo termine che mira alla crescita qualitativa della scuola e dei suoi soggetti e ad affrontare la sfida della dispersione scolastica. L'attenzione è posta soprattutto alle esigenze dei piccoli centri dell’interno, dove è necessario garantire un'offerta formativa forte, stabile e di qualità. La delibera odierna stabilisce infatti che il prossimo anno il Piano di dimensionamento sarà inserito nella Programmazione Territoriale. L’organizzazione della rete scolastica stabilita dal Piano - si legge ancora - non pregiudica in alcun modo scelte diverse che possono essere fatte in futuro. Gli amministratori locali sono invitati a partecipare con le loro proposte alla creazione di poli territoriali e in questa stessa prospettiva è da leggersi anche la volontà di inserire il Piano nella programmazione territoriale. Il processo infatti è in divenire e non si esaurisce nelle modalità previste dal piano di dimensionamento.

Condividendo l'esigenza di addivenire a una Legge regionale sull'istruzione e prendendo atto del parere della competente Commissione consiliare, la delibera modifica la precedente versione del Piano prevedendo il mantenimento delle scuole primaria e secondaria di primo grado (compresa la prima classe) di Santa Maria Coghinas; secondaria di primo grado di Codrongianos; primaria di Erula.

Confermata anche la situazione attuale dell'ISPAR di Budoni che rimane accorpato all'ISPAR di Arzachena. L'offerta formativa è stata potenziata con l'attivazione dei nuovi indirizzi sportivi presso l'IIS Garibaldi di La Maddalena, il Liceo Da Vinci di Lanusei, l'IIS Gramsci - Amaldi di Carbonia, IIS Paglietti di Porto Torres, senza l'indicazione di alcun ordine di priorità, l'inserimento del Liceo linguistico presso la sede di Castelsardo dell'IIA Paglietti. La Giunta si impegna inoltre a promuovere la presenza del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) presso tutte le scuole oggetto di accorpamento".