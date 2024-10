L'Istituto tecnico "Enrico Fermi" di Ozieri presenta la sua offerta formativa per l'anno scolastico 2024-2025. L'open day, aperto a famiglie e alunni, si terrà venerdì 19 gennaio dalle ore 15 alle 19 presso la storica sede di piazza Medaglie d'Oro.

I corsi ai quali gli studenti del territorio potranno iscriversi saranno ben quattro: Informatica e Telecomunicazioni; Biotecnologie sanitarie; Agrario, Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni, Bioarchitettura e Design (corso CAT ex Geometri). Saranno presentati anche i corsi serali di Agraria e Informatica per adulti.

Quello del "Fermi" è un sistema complesso e ramificato del quale fanno parte, oltre al plesso di Ozieri, quelli di Buddusò (Istituto tecnico con indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing; Meccanica, Meccatronica ed Energia), Bono (Istituto tecnico con indirizzi Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale; Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione del territorio e Gestione risorse forestali montane), Bonorva (Istituto professionale con indirizzi Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione territorio e Gestione risorse forestali montane) e Thiesi (Istituto tecnico economico con indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo).

Docenti e alunni dell'istituto ozierese saranno a disposizione per tutto il pomeriggio del 19 gennaio per chiunque voglia approfondire la conoscenza dell'istituto e l'offerta didattica per il prossimo anno scolastico.

"I quattro corsi - si legge in un comunicato diffuso dal Fermi - saranno presentati con attività collaborative di coding, robotica, esperimenti scientifici e molto altro". Presenti per l'occasione anche gli ex alunni dell'istituto superiore, che testimonieranno come le competenze acquisite nei cinque anni di studio al Fermi abbiano gettato le basi per proficue esperienze accademiche e professionali. Un ulteriore contributo sarà fornito dai professionisti delle numerose aziende e associazioni del territorio che collaborano con l'istituto, i quali illustreranno le attività portate avanti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Le domande di iscrizione potranno essere inviate online dalle ore 8:00 del 18 gennaio alle 20:00 del 10 febbraio 2024 utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Nella piattaforma UNICA è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online con tutte le informazioni utili per la procedura all'indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

"La segreteria dell'Istituto Fermi di Ozieri - si legge nel comunicato - ricorda che a partire dal 22 gennaio gli uffici di via Sebastiano Satta rimarranno aperti anche in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 17:30, e solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, per supportare le famiglie nelle iscrizioni dei propri figli".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'istituto via mail (ssis01600p@istruzione.it), telefono (079 787922) e Facebook (IIS E. Fermi Ozieri).