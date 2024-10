Il 26 agosto, a Belvì si terrà l'evento culturale "Isteddos de Sentimentu - Poeti di Belvì".

Poesie in Concerto

Drammaturgia - Coro Stella Splendens

Coproduzione - Coro Stella Splendens e Casa di Suoni e Racconti

Maria Loi - interpretazioni

Andrea Congia - chitarra classica/synth

Coro Stella Splendens e Coro Sos Ordinagos - voci

(diretti dal Maestro Gigi Oliva)

In Versi i pensieri e le memorie dei belviesi di Ieri e di Oggi. Tra Parola e Musica, una volta stellata che unisce Passato e Presente. Ricordi, Esperienze ed Emozioni, in scena, interpretati dalla voce dell’attrice Maria Loi, ritmati dalle note della chitarra suonata dal musicista e compositore Andrea Congia e cadenzati dai canti tratti dalla tradizione musicale sarda e non proposti dai cori Stella Splendens e Sos Ordinagos diretti dal Maestro Gigi Oliva. Belvì protagonista per una sera sotto un cielo di Poesia.

Il Progetto. Nato nel 2014 per volontà delle cantrici del Coro Stella Splendens, Isteddos de Sentimentu è una kermesse dedicata alle poesie e i versi dei belviesi, dai primi del Novecento ai giorni nostri. L’evento si arricchisce di volta in volta di nuovi componimenti ai quali vengono affiancati canti corali di diverse tradizioni. Il Progetto intende mantenere viva la sensibilità poetica dei belviesi profondamente legati a questo tipo di scrittura espressiva. Un momento di vita comunitaria sempre più rivolto oltre le mura del paese.

Tradizione poetica in Sardegna. In Sardegna la pratica e la tradizione poetica in lingua sarda è ampiamente diffusa e si lega indissolubilmente al Canto tradizionale. I contenuti, il legame alla vita comunitaria, la trasmissione orale e scritta fanno della poesia un elemento fondamentale del Patrimonio Culturale Sardo. Una pratica identitaria, viva che ha attraversato la Storia del Popolo Sardo e che si è declinata in varie forme espressive: dalla Poesia Estemporanea o Improvvisata a quella a Tavolino, dal Canto a Tenore a quello a Cuncordu.