La Sardegna ha una classificazione del rischio 'Non Valutabile' che è equiparato a rischio "Alto". Questo data la bassa percentuale di completezza dei dati. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.

Una classificazione tecnica, già adottata nelle scorse settimane sempre per la Sardegna ma anche per altre regioni sulla base di un mancato allineamento dei dati e che non comporta un automatismo che faccia scattare la "zona rossa" con il conseguente inasprimento delle misure di contenimento del virus.

Bisognerà integrare i dati, che rispetto alla bozza del report dell'Iss riguardano solo due parametri, prima di prendere qualsiasi decisione.