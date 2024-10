Dopo la bella e partecipata serata dedicata allo splendido Bikes vs Cars, giovedì 25 febbraio 2016 la rassegna cinematografica Moving Docs organizzata dall’ISRE in collaborazione con Moving Docs, Creative Europe Media, Doc/it Associazione Documentaristi italiani, Il Mese del Documentario, proporrà il film di Angeliki Aristomenopoulou, A Family Affair.

Il film sarà introdotto da Fabio Calzia, etnomusicologo e documentarista.

A FAMILY AFFAIR di Angeliki Aristomenopoulou:

(Grecia, Australia, 2015, 88 min.)

Il film, dedicato alla straordinaria famiglia Xylouris, grandi musicisti di Creta, ritrae tre generazioni, saldamente unite tra loro dalla musica e ci porta nel cuore delle loro vicende familiari, tra prove musicali e concerti, attraverso una continua tensione tra tradizione e innovazione. Viaggeremo con loro tra i paesaggi cretesi e australiani, suoni e musiche primordiali e moderne.

Moving Docs a Nuoro

Per cinque settimane, ogni giovedì alle ore 19:00, nello storico auditorium di via Mereu sarà protagonista il cinema documentario con un programma di altissima qualità. La manifestazione rientra nel progetto di circuitazione europea di film documentari Moving Docs, una rete nata per sostenere il cinema documentario indipendente.

Questo il programma completo:

giovedì 18 febbraio Bikes vs Cars di Fredrik Gertten

giovedì 25 febbraio A Family Affair di Angeliki Aristomenopoulou

giovedì 3 marzo Greece Days of Change di Elena Zervopoulou

giovedì 10 marzo Sugar Blues di Andrea Culková.

giovedì 17 marzo Toto and his sisters di Alexander Nanau

Scarica la locandina