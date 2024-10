Infiltrazioni di umidità ai muri, presenza di muffe, guasti ad alcuni split di climatizzazione, mancanza di alcune porte alle camere e arredi danneggiati.

Sono queste alcune carenze riscontrate dai carabinieri del Nas il 30 dicembre scorso in una comunità alloggio per anziani San Vincenzo, situata in via Porru Bolelli e gestita da una cooperativa sociale. Per questi motivi il sindaco di Gonnosfanadiga ha emesso un’ordinanza di chiusura temporanea e lo sgombero della stessa comunità.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri del Nas rientravano nell'ambito di un programma nazionale di verifiche presso le strutture socio-assistenziali per anziani

Attualmente è stata sospesa l'autorizzazione al funzionamento della struttura ed è stato emesso l'ordine di trasferire gli ospiti entro il 15 marzo, in attesa che nella comunità alloggio vengano ripristinati i requisiti necessari al funzionamento.