Dopo l'annuncio fatto nei giorni scorsi dal direttore generale dell'Arst, Carlo Poledrini, oggi a Desulo riprendono i collegamenti dei pullman.

Gli studenti, dopo una battaglia durata diverse settimane, possono finalmente riprendere le abitudini quotidiane e frequentare gli istituti di Fonni e di Nuoro senza dover fare salti mortali per raggiungere le scuole.

Il problema, in attesa comunque di una soluzione definitiva, riguarda la strada provinciale numero 7 Montecorte-Desulo, interessata dall'ordinanza della Provincia di Nuoro che vieta la circolazione ai mezzi pesanti per motivi di sicurezza.

Venerdì scorso, intanto, è stato attivato anche il servizio di trasporto da Desulo verso Tonara e Sorgono.

«Si tratta di un provvedimento tampone - sottolinea il sindaco Gigi Littarru -. È un servizio sostituivo nell'attesa che la Provincia ripristini la viabilità della provinciale numero 7 attraverso i fondi, circa 800 mila euro, che la Regione destinerà per la messa in sicurezza dell'arteria.

Per ora ringrazio l'Arst nelle persone degli ingegneri Francesca Sulis e Sergio Casula e il commissario della Provincia Sabina Bullitta. Naturalmente un grazie lo rivolgo in modo particolare ai ragazzi che ci hanno sollecitato a più riprese e fatto capire che, mentre loro si agitavano per rivendicare diritti, noi adulti dormivamo».

Il Comune ha provveduto ad attivare un servizio di scuolabus che dal rione di Asuai accompagna gli studenti a San Pietro, esattamente dove si trova ora la fermata dei pullman dell'Arst.