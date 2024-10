E' boom in Italia di coltivazioni sul balcone per la produzione casalinga di pomodori, zucchine e lattughe, oltre agli immancabili basilico, rosmarino e salvia. Il dato emerge da un'indagine della Coldiretti, che registra un'impennata degli acquisti non solo di piante e fiori, ma anche di semi e fertilizzanti per piccoli orti casalinghi. Secondo quanto emerge è il sogno di 6 italiani su 10 (62%), sopratutto dopo un mese di isolamento forzato.

Le Regioni Liguria, Toscana, Lazio, Basilicata e Sardegna insieme alle province di Sondrio in Lombardia e Trento, hanno ridato il via alla cura degli spazi coltivati e dei piccoli vigneti e oliveti gestiti da privati per economie familiari.

Le piantine più richieste sono quelle di insalata, semplici da coltivare e rapide a crescere: garantiscono il raccolto dopo appena 40 giorni per pochi centesimi di spesa. Particolarmente quotate anche le piantine mignon di pomodoro.