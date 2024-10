L'Hotel Setar, sul lungomare di Quartu Sant'Elena, apre le porte al Festival nazionale delle birre artigianali. "Isolabirra" si sviluppa in tre giornate fino a domenica 19 giugno con emergenti e famosi mastri birrai, premi, degustazioni, musica e laboratori legati al gusto. In vetrina i prodotti e la professionalità di 12 birrifici nazionali ed esteri.

I belgi Brasserie de Cazeau arrivano per la prima volta in Sardegna come anche il Birrificio italiano Toccalmatto e Bi-du. Tra gli stand anche gli emergenti Hopskin, i birrai di Elav premiati di recente al Barcellona Beer Challenge, lo storico Birrificio Lambrate, Birraio dell'anno 2016 e Free Lions, già presente nella scorsa edizione di Isola Birra.

La Sardegna sarà rappresentata da alcuni tra i migliori produttori sardi: Mezzavia, Brewbay, P3 Brewing Company, Gattarancio. Dopo due anni di assenza ritorna a IsolaBirra Barley, famoso nel mondo grazie alle sue ricette che sperimentano ingredienti e sentori diversi legati al territorio: le più celebri sono quelle nate dal mosto dei vini sardi come Nasco, Malvasia, Cannonau, Vermentino.

La Sardegna conta una trentina di birrifici di ottima qualità sparsi in tutta la Regione. Alcuni di recente hanno conquistato premi e riconoscimenti all'interno di concorsi internazionali e hanno acquisito notorietà e prestigio.

Domenica sarà presentata la nuova Guida Birre d'Italia 2017 curata da Luca Giaccone. Sabato una giuria specializzata selezionerà le tre birre migliori nell'ambito del Campionato Nazionale Homebrewers organizzato dall'associazione Movimento Birra: 94 le produzioni in gara.