Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2023, la Sardegna ha mostrato miglioramenti significativi in termini di istruzione e parità di genere, ma ha anche evidenziato criticità in ambito di povertà, accesso all'acqua pulita, servizi igienico-sanitari, sostenibilità ambientale e sistema giudiziario. Questi sono i risultati emersi dal rapporto dell'Asvis, presentato al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sullo sviluppo sostenibile dei territori nel 2024. Il documento fornisce un quadro dettagliato della situazione in Sardegna in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Secondo il rapporto, solo il 29% dei 28 obiettivi analizzati potrebbe essere raggiunto entro il 2030, mentre il 54% mostra progressi insufficienti.

La Città Metropolitana di Cagliari si distingue per i risultati positivi, con la possibilità di centrare quasi la metà degli obiettivi presi in considerazione. Tra i miglioramenti registrati nell'ambito dell'istruzione vi è un aumento della formazione continua (+5,6%), una riduzione dell'abbandono scolastico (-5,5%) e una crescita nei servizi educativi (+8,4%). Tuttavia, preoccupa il calo dell'abitudine alla lettura (-17,9%). Inoltre, si registra un aumento dei guadagni femminili (+2,2%) e del numero di donne laureate in discipline STEM (+3,8%).

Al contrario, vi sono segnali negativi riguardanti la dispersione idrica e l'aumento della percentuale di persone a rischio di povertà (+10,7 punti percentuali). Anche la carenza di medici (-1,4 per 10.000 abitanti) e l'aumento dell'abusivismo edilizio (+5,6%) rappresentano criticità da affrontare. Tuttavia, si nota un incremento nella percentuale di consumi di energia elettrica da fonti rinnovabili (+23,2 punti percentuali fino al 2022).

Il rapporto dell'Asvis ha anche valutato le singole province della Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari in relazione alla media nazionale. Cagliari ottiene buoni risultati in termini di parità di genere, con valori superiori alla media nazionale per quanto riguarda istruzione e consumo responsabile. Al contrario, Sassari presenta valori inferiori alla media nazionale per disuguaglianze sociali e sistema giudiziario, ma registra punte di eccellenza nel settore energetico.