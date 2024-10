Grande festa a Goni, nel cuore del Gerrei, luogo ricco di storia e archeologia e immerso in un paesaggio affascinante tra querce, lecci e sugherete.

Il Comitato dei festeggiamenti di San Giacomo Maggiore, Sant’Anna e Gioacchino e Santa Barbara, ha organizzato un ricco programma di eventi articolato tra animazioni liturgiche e spettacoli di vario intrattenimento.

Le launeddas di Lorenzo Delussu e Matteo Spanu, tra i colori del vestiario tradizionale indossato dal Gruppo Folk di Goni, hanno reso onore a Santa Barbara durante la processione di oggi, lunedì 24 luglio, seguita dalla Santa Messa celebrata da Don Nicolò Praxiolu e Don Francesco Deffenu. La giornata si concluderà con un Tributo a Ligabue proposto dai Demo, intervallato dai balli sardi accompagnati da Luca Schirru e il suo organetto.

Le celebrazioni solenni per San Giacomo Maggiore inizieranno martedì 25 luglio alle 10 del mattino con la processione arricchita dai suoni delle launeddas di Lorenzo Delussu, Nanni Aru, Matteo Spanu, Luca Loria e dai Gruppi Folk di Goni, della Trexenta e del Gerrei e la Santa Messa in onore del Santo, scandita dalle voci delCoro di Goni diretto da Massimo Atzori.

C’è grande attesa per lo spettacolo di varietà etnico “Isola in Festa a Goni”, ideato e condotto da Roberto Tangianu, che alle ore 22.00 vedrà alternarsi sul palco protagonisti di grande richiamo come Maria Giovanna Cherchi, Carla Denule, i Zenias, Peppino Bande, il Gruppo Folk “Feminas de Marmilla” e gli interpreti della tradizione locale, con i balli sardi in piazza accompagnati dai grandi suonatori ospiti della serata.

Celebrazioni religiose, giochi per bambini, albero della cuccagna, estrazione della lotteria e balli in piazza sono gli altri eventi che caratterizzeranno la giornata di mercoledì 26 luglio quando saranno festeggiati Sant’Anna e Gioacchino.