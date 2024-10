"Un piccolo centro come Gavoi ha dato i natali a un festival letterario che dura ormai da 13 anni e che vanta un respiro internazionale, dimostrando così che il coinvolgimento dell'intera comunità, del pubblico come del privato, sia la vera forza del progetto". A dirlo è l'assessore della Pubblica Istruzione Claudia Firino intervenendo durante la seconda giornata del festival letterario di Gavoi "L'isola delle storie ".

L'esponente della Giunta ha messo in luce come aspetto fondamentale il fatto che il progetto abbia ricadute positive sul territorio tutto l'anno. "La manifestazione che si svolge a Gavoi lascia la sua eredità sul territorio tutto l'anno, è un lascito che va oltre le giornate del festival grazie alla rete creata con le scuole e le biblioteche. La Regione ha stanziato 3,7 milioni di euro, aumentando per quest'anno le risorse - ha detto Firino - per la promozione della lettura e per sostenere lo sviluppo della rete delle biblioteche".