In Sardegna

Tre pazienti morti in due giorni e un quarto ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di ISILI stanno indagando sui decessi di tre uomini, tutti anziani, ricoverati al San Giuseppe di ISILI, affetti da varie patologie ma anche contagiati, mentre erano in ospedale, da un'infezione provocata dal "Clostridium difficile", un batterio che attacca l'intestino provocando debilitazione con febbre e dissenteria.