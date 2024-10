Nell’ambito di una mirata attività di vigilanza e controllo per il contenimento della pandemia Covi, i carabinieri della Compagnia di Isili, articolati in 11 Comandi Stazione, e il Nucleo Operativo Radiomobile, durante il fine settimana hanno proceduto alla contestazione di 8 sanzioni a carico di persone, resesi responsabili della violazione delle misure restrittive vigenti per la zona rossa.

In particolare, i militari hanno rilevato il mancato rispetto del divieto di spostamento se non per comprovate esigenze e dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5.

Nel corso dei controlli è stata inoltre accertata l’inosservanza del divieto di consumazione all’interno di un bar per il quale è stata disposta la chiusura provvisoria per 5 giorni.