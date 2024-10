Antonio Piras, l’abitante di Isili più longevo, lo scorso mese di novembre ha compiuto 100 anni. Amici e parenti in dono gli hanno dato anche del denaro. Cifra però che non ha voluto spendere per se ma ha voluto fare un regalo a tutta la comunità, in particolare ai bambini del suo paese.

Tziu Tonni, così viene affettuosamente chiamato dai compaesani, ha utilizzato i soldi per acquistare un’altalena e due dondoli, uno dei quali destinato ai bimbi diversamente abili. I tre giochi sono stati consegnati al Comune che li ha installati nel parco Asusa. All’inaugurazione, che si è svolta qualche giorno fa, hanno partecipato oltre un centinaio di persone tra cui tanti bimbi.

Luca Pilia, primo cittadino di Isili, ha ringraziato il nonnino e le sue tre figlie e ha fatto installare una targa ricordo con incisa la frase “Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini. Al caro zio Tonni Piras, con gratitudine e affetto. I bimbi di Isili”.