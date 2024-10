In vista dell’imminente scadenza (il 22 febbraio) delle iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, l’Amministrazione Comunale di Gavoi sostiene e promuove la possibilità di studiare nel territorio.

La Barbagia di Ollolai, infatti, ospita due ottimi presidi scolastici, benché a suo tempo dimensionati e accorpati a istituti con sede amministrativa a Nuoro. A Gavoi resiste, in seno all’I.I.S. F Ciusa, l’ex Carmelo Floris con ben tre indirizzi (Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, Istituto Tecnico Economico indirizzo Finanza e Marketing, e Liceo Classico). Mentre nella vicina Fonni è presente il Liceo Psico Pedagogico per quegli studenti che hanno una propensione per l’area sociale e educativa.

La consigliera delegata all’Istruzione Simona Corona e l’Assessore di riferimento Enrico Mura, che hanno di recente attivato la Commissione Istruzione, lanciano un appello agli studenti e alle famiglie affinché siano protagonisti della rivitalizzazione delle scuole superiori in Barbagia.

Nelle intenzione dell’Amministrazione c’è il rafforzamento della Scuola di Territorio al fine di garantire il diritto allo studio e la possibilità di istruzione per tutti. Per questo si stanno promuovendo tavoli di discussione con le istituzioni scolastiche e con tutti i sindaci al fine di programmare e proporre una rinnovata offerta formativa e rinforzare i presidi scolastici di ogni ordine e grado.

Per lo stesso motivo è stata attivata una interlocuzione costante con l’Assessorato Regionale competente con il quale si sono poste le basi anche per l’ottenimento delle classi serali per l’indirizzo Geometri a partire dal prossimo anno scolastico.

“Abbiamo nel territorio scuole secondarie di qualità e a dimensione umana – sostengono gli amministratori gavoesi – a suo tempo fortemente volute dalla popolazione e ottenute con lunghi e partecipati processi di lotta. Questi presidi scolastici hanno innalzato il livello culturale dei nostri paesi e hanno formato e formano numerosi studenti e cittadini del domani. Per questo motivo invitiamo le famiglie, nel pieno rispetto degli interessi e dell’orientamento dei ragazzi, a prendere in considerazione, in questo importante momento di scelta, le scuole del territorio. Inoltre, riteniamo quantomeno inutilmente dispendioso per le famiglie, in un momento economicamente così complicato, che gli studenti scelgano di frequentare in altre sedi gli stessi indirizzi scolastici presenti a Gavoi e Fonni”.

L’amministrazione comunale di Gavoi intende così sottolineare l’importanza di avere una scuola superiore vicina ai cittadini, una scuola aperta e accogliente che generi dialogo e incontro fra i giovani e le comunità e inneschi un processo positivo di arricchimento sociale e culturale per tutti. Una scuola da difendere e rafforzare oggi, dunque, affinché in futuro si possa proporre come vera e propria Scuola di Territorio con indirizzi rinnovati e nuove prospettive per i ragazzi.