Ieri sera, nel cuore di Nuoro, centinaia di giovani hanno indossato l'orgoglio di un'appartenenza e, tenendosi per mano, hanno dato vita ad un evento ricco di emozioni, danze, suoni e colori.



I ragazzi degli Istituti Superiori del capoluogo barbaricino, con l'iniziativa "iscolas a manu tenta", sono stati l'esempio di come dal confronto nasce l'armonia, di quanto comunicare significhi abbattere gli steccati, camminare insieme, mescolare culture e tradizioni per condividerle, per dialogare con una lingua sola e le sue mille sfumature.



Complimenti ragazzi!



Per l'esempio che avete dato, per quel tenero sentimento che avete suscitato, per averci fatto entrare nel vostro mondo che un tempo siamo stati anche noi.



I vostri genitori brillavano di una luce speciale, fieri di quel che siete e di quel che avete fatto.



Non smettete mai di essere motore e entusiasmo delle vostre vite, di trasferire il bello che vi abita dentro negli occhi di chi vi guarda e nei cuori di chi vi ama.



Camminate verso il futuro senza esitazioni: c'è la vita che vi aspetta!



Se saprete far ballare anche lei, con la stessa leggerezza e con lo stesso brivido con cui state vivendo la bellezza del presente, saprete far muovere amore e migliorare i destini di chi vi incontrerà.



Siate la nostra storia più bella.



In bocca al lupo per tutto e grazie per avermi voluto al vostro fianco, parte di un sogno che avete vissuto ad alta voce.