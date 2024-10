Vacanze in Sardegna per Isco Alarcon e la fidanzata Sara Sálamo. Il centrocampista del Real Madrid ha postato sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della bella modella a Cagliari, in via Manno.

La coppia è volata nell'Isola approfittando della pausa in campionato dovuta alle partite delle nazionali e della scelta del c.t. iberico Luis Enrique di escludere il numero 22 dei blancos dai convocati per le partite della Spagna contro Norvegia e Malta.

"Ya todo lo encontrè", recita la didascalia della foto che ritrae la coppia nel centro storico cagliaritano. "Ho tutto quello di cui ho bisogno".

"Días teñidos de azul", "Giorni tinti di azzurro", scrive invece Sara in una immagine che la ritrae nei pressi della Torre Sulis ad Alghero.

La notizia ha suscitato l'ironia dei tifosi del Cagliari che hanno interagito con commenti come: "Cagliari Calcio, siamo alle firme?".