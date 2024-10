Ecco la spiaggia riservata agli amici a quattro zampe, con acque, questa volta, pienamente balneabili, così come certificato dal Ministero della Salute. In passato, infatti, era stata individuata una porzione di litorale destinata ai cani ma la balneazione, purtroppo, non era consentita. L’area si trova a Is Pruinis, è segnalata dai cartelli (anche nella provinciale, in modo da garantire una facile individuazione), ed è dotata dei raccoglitori per le deiezioni (“Luisito ama il pulito”).

“Consideriamo questa azione un primo passo – fanno sapere dall’amministrazione - siamo certi che per il futuro l’area debba essere migliorata, magari aggiungendo nuovi servizi, e ci confronteremo con le Associazioni di volontariato per garantire anche un piccolo presidio di vigilanza. Si raccomanda di prendere visione del regolamento di utilizzo dello spazio, affisso in apposito cartello. Gli Uffici comunali, naturalmente, si impegnano a mantenere l’area pulita. Il tutto, con buona pace degli strumentalizzatori di professione.

Ne approfittiamo per ricordare che, oltre alla spiaggia dedicata di Is Pruinis, i nostri amici cani potranno passeggiare in tutti i litorali antiochensi, dalle 20.00 alle 8.00” #spazioagliamiciaquattrozampe

IL PROGETTO. Il tratto di litorale oggi individuato da questa amministrazione era stato dedicato ai cani anni fa: l’esperimento durò un anno e i cartelli di delimitazione vennero poi rimossi e mai riposizionati, fino alla decisione di questa amministrazione. Perché nei giorni scorsi è comparso un cartello di divieto di accesso ai cani a Is Pruinis? Perché, appunto, alcuni portavano il proprio fido in tale arenile, in particolare nella zona in cui è posizionata la torretta di salvamento del bagnino, creando “incomprensioni” con i bagnanti. Cosa ha fatto, allora, questa amministrazione? Ha chiarito spazi e ruoli: ha creato una zona dedicata ai cani, che negli anni scorsi – lo ribadiamo – non esisteva, e ha lasciato un’altra porzione di spiaggia ad esclusivo uso dei bagnanti. Chi sostiene che la spiaggia per i cani è sempre esistita dà un’informazione errata (ribadiamo: anni fa era stata istituita ma l’esperimento durò un anno). Infine, a ulteriore chiarimento, anni addietro era stata creata un’apposita area, in altra zona rispetto a quella attuale, le cui acque, però, non erano balneabili. Oggi, invece, il tratto di spiaggia è attrezzato e le acque sono balneabili.