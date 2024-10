Proseguono le attività svolte dalle sezioni specializzate e dal gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Marco Basile, nell’ambito delle iniziative mirate a preservare le aree urbane della città particolarmente degradate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dalla commissione di reati a carattere predatorio.

Nel corso di specifiche attività di osservazione e pedinamento avviate dalla Squadra Mobile nel quartiere di Is Mirrionis e via Timavo, in particolare le pattuglie dei falchi riuscivano a nascondersi ed a imboscarsi tra gli stabili del quartiere di Is Mirrionis trovando dei punti di osservazione che consentivano di tenere sotto controllo l’area di interesse investigativo e riuscivano ad arrestare contestualmente 4 persone per i seguenti reati. Infatti grazie all’efficacia dell’appostamento e sulla base di acquisizioni info-investigative sono stati notati dei movimenti sospetti a carico di due arrestati intenti a scambiarsi degli involucri di plastica di colore blu. Resisi responsabili nella flagranza ed in concorso tra loro del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, gli arrestati sono: Emanuele Di Pietra, nato a Cagliari il 16.02.1999, residente in Via Tevere, pregiudicato e D. A. minorenne . Infatti dalle attività di osservazione si notava che i due arrestati venivano avvicinati da presunti clienti e dopo una breve contrattazione si recavano a ridosso di una grondaia dello stabile di via Is Mirrionis e prelevavano un involucro, contenente sostanza stupefacente che consegnavano ai loro avventori. Nel corso del controllo e delle perquisizioni, anche domiciliari, sono stati sequestrati circa 90 gr. di sostanza stupefacente tipo Hashish e 15 dosi di cocaina già pronte per la vendita.



A questo punto ha inizio un rocambolesco tentativo di fuga dei due arrestati, che cercavano di dileguarsi all’interno dello stabile di via Is Mirrionis n.94 ma venivano inseguiti dal personale dei Falchi; in questo frangente interveniva Antonio Perra, nato a Cagliari il 05.11.1977, residente in Via Is Mirrionis, pregiudicato, che ostruiva il passaggio dei falchi chiudendo il portone di accesso all’edificio e consentiva ai due spacciatori di trovare rifugio in un appartamento e tentare la fuga da una finestra, ma venivano immediatamente bloccati da una pattuglia motomontata tenuta alle spalle dell’edificio che in pochi metri riusciva a intercettare i due pusher e metterli in sicurezza ed insieme a loro si procedeva ad arrestare anche il Perra per favoreggiamento personale.

La peculiarità del servizio operativo di ieri consiste anche nel contestuale arresto di Ignazio Giambroni, nato a Cagliari il 31.01.1966, domiciliato in Via Is Mirrionis, che veniva notato dalle pattuglie dei Falchi che impunemente si aggirava per le strade del quartiere pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari proprio grazie ad un’operazione dei falchi in materia di stupefacenti dello scorso gennaio, per tale motivo veniva arrestato anche in quanto responsabile del reato di evasione.