Un gruppo di coetanei fa un dono alla comunità. Is feralis del 1969 di Bari Sardo hanno donato al paese tre panchine nuovissime. Sono state installate in tre diverse zone del paese: una in via Vittorio Emanuele, una vicino alla chiesa e l’altra in zona Sa Staria.

Il messaggio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Mameli: “L’amministrazione comunale ringrazia il gruppo dei Feralis 69 Bari Sardo per aver donato alla comunità bariese 3 bellissime panchine”.